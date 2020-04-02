تونس تعلن تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت تونس، الخميس، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي إلى 455 حالة.



وقال وزير الصحة التونسي عبداللطيف المكي إن عدد الوفيات بفيروس كورونا ارتفع إلى 14 حالة، فيما تم إخضاع نحو 3 آلاف شخص قيد الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

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وكان المكي قد شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات التونسية "في الطريق الصحيح لأنها أسهمت في إبطاء انتشار الفيروس".

ومدد مجلس الأمن القومي في تونس فترة الحجر الصحي الشامل إلى 18 أبريل/نيسان، إضافة إلى فرض حظر التجوال يوميا من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا بتوقيت تونس.