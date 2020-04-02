كورونا يرجئ مؤتمر اختيار منافس ديمقراطي لترامب في الانتخابات الرئاسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الخميس، إرجاء مؤتمره الوطني لخمسة أسابيع على خلفية المخاوف من فيروس كورونا المستجد.

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ويحدد هذا التجمع مرشح الحزب لمواجهة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 17 تشرين الثاني نوفمبر.

وصار موعد الانعقاد 17 آب أغسطس بدلا من منتصف تموز يوليو.

وقال رئيس لجنة المؤتمر الوطني جو سولمونيزي في بيان: إنه ”في ظل الغموض الذي نعيشه حاليًا، نعتقد أن أفضل مقاربة تتمثل في أخذ بعض الوقت لمراقبة تطور الوضع حتى يتسنى لحزبنا عقد مؤتمر آمن وناجح“.

وجاء القرار عقب تعبير جو بايدن، المرشح الأوفر حظا للفوز، عن تأييده إرجاء المؤتمر الذي كان سيعقد بين 13 و16 تموز يوليو في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن، وذلك حتى يتسنى عقد مؤتمر آمن يحضره المشاركون شخصيًا.