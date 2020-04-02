وزير التعليم: جوائز قيمة لأفضل مشروعات بحثية على مستوى مدارس الجمهورية

حذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن من يحاول الغش في مشروعات البحث، فهو يخدع نفسه وليس وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن المشروع يشبه باللعبة للطلاب، ويتجمع الطلاب عبر “فيس بوك” أو “واتس آب”.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”، إن هناك جوائز لأحسن مشروعات على مستوى المدارس والمحافظات، لتشجيع الطلاب على العمق والابتكار.

واستكمل وزير التعليم، لا داع للتوتر والقلق، ودعونا نستمتع بالتجربة ونعطي أنفسنا الوقت الكافي، ولا تفتحوا الباب أمام التجار الذين يفترضون أنهم يساعدون الطلاب، متابعًا: “متخلوش اللي عاوز يتعلم يضيع وسط اللي مش حابب يتعلم، وأي جهد الطلاب هيعملوه هنقدره.