عباس: تمديد حالة الطوارئ في فلسطين 30 يوماً اعتباراً من 4 نيسان الحالي

قرر الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، عن "تمديد ​حالة الطوارئ​ في الأراضي الفلسطينية 30 يوماً اعتباراً من 4 نيسان الحالي وذلك لمواجهة تفشي فايروس كورونا". هذا وأعلنت ​وزارة الصحة الفلسطينية​، عن "تسجيل 21 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ لعمال عائدين من ​إسرائيل​، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 155 حالة، بينما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل 6857 من بينها 36 حالة وفاة، و95 حالة حرجة".

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