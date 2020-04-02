تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلنت السلطات الصحية الليبية، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء عدوى ​فيروس كورونا​ المستجد في ​ليبيا​، كما أعلنت عن تسجيل 12 إصابة مؤكدة، فيما يخضع عدد من الأشخاص للفحوصات المخبرية والحجر الصحي.

وكان قد أعلن إبراهيم بوشناف، وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، تمديد حظر التجول حتى 8 أبريل، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا، موضحاً أن "الاستثناءات التي قررت للجهات والأشخاص الذين تتطلب أعمالهم التنقل في أوقات ساعات حظر التجول، مستمرة وتسري جميع القرارات السابقة".