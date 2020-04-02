الخارجية الإماراتية: تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عن "تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية ابتداء من اليوم لمدة أسبوعين مع إمكانية التجديد، وذلك في إطار الإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا"، مشيرة الى ان المدة تحدد "بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم".
وجددت الخارجية دعوتها "لجميع من لديهم إقامات سارية، والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة الجديدة "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة".
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