الخارجية الإماراتية: تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية عن "تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية ابتداء من اليوم لمدة أسبوعين مع إمكانية التجديد، وذلك في إطار الإجراءات لمنع انتشار ​فيروس كورونا​"، مشيرة الى ان المدة تحدد "بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

وجددت الخارجية دعوتها "لجميع من لديهم إقامات سارية، والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة ​الجديدة​ "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة".