اخبار العالم

الخارجية الإماراتية: تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت ​وزارة الخارجية​ ​الإمارات​ية عن "تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية ابتداء من اليوم لمدة أسبوعين مع إمكانية التجديد، وذلك في إطار الإجراءات لمنع انتشار ​فيروس ​"، مشيرة الى ان المدة تحدد "بحسب المستجدات الصحية والوبائية بسبب انتشار كوفيد-19 وكإجراء احترازي حفاظا على صحتهم وسلامتهم".

وجددت الخارجية دعوتها "لجميع من لديهم إقامات سارية، والمتواجدين خارج الدولة إلى التسجيل في الخدمة ​الجديدة​ "تواجدي للمقيمين" على موقع الوزارة حيث تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عودتهم إلى دولة الإمارات بأمان وسلامة في الحالات الطارئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الإماراتية: تمديد تعليق دخول حاملي الإقامة السارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا