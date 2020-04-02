الصحة القطرية: تسجيل 114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ القطرية، عن "تسجيل 114 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، وشفاء حالة واحدة، بالإضافة إلى تسجيل ثالث حالة وفاة بالمرض في الدولة"، موضحة ان "بعض ​حالات​ الإصابة ​الجديدة​ ترتبط بالمسافرين الذين عادوا إلى قطر وخضعوا للحجر الصحي فور وصولهم، وأخرى لمخالطين لبعض المصابين، بالإضافة إلى اكتشاف إصابات جديدة بين العمالة الوافدة".

وذكرت الوزارة أنها أجرت اليوم "الفحص المخبري للكشف عن فيروس كورونا لـ 1435 شخصا، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوص إلى 26260 حتى الآن"، مشيرة إلى أن "استخدام التقنيات المخبرية الجديدة لفحص فيروس كورونا أسهم في إجراء عدد أكبر من الفحوص يومياً".