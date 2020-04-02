سفينتان موبوءتان بكورونا تقتربان من فلوريدا بعد أخذهما إذن ترامب

إقتربت سفينتان سياحيتان تحملان مصابين ب​فيروس كورونا​ من الرسو في ميناء ​ولاية فلوريدا​ الأميركية بعد تأكيدات الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بمنحهما الإذن بالرسو، وأكد الطاقم الطبي وجود 10 حالات حرجة على متن ​السفينة​ الموبوءة "زاندام"، وقد سجلت تلك السفينة 4 حالات وفاة، وتحمل السفينتين عشرات المصابين في حين لا رقم دقيق لذلك العدد، بانتظار رسوها وإخلائها من الركاب واتخاذ الإجراءات الصحية بحقهم.

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