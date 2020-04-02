إرتفاع عدد ضحايا كورونا بإسرائيل إلى 36 شخصا

أفادت وكالة "​سبوتنيك​" الروسية نقلاً عن مصادر صحية ​إسرائيل​ية، عن إرتفاع عدد حالات الوفاة ب​فيروس كورونا​ في إسرائيل إلى 36 شخصاً.

تجدر الإشارة أن مكتب رئيس الوزراء، ​بنيامين نتانياهو​، أعلن أنه سيدخل الحجر الصحي حتى الأربعاء القادم. كما أن رئيس جهاز ​الموساد​، ​يوسي كوهين​، دخل الحجر الصحي، بعد تشخيص إصابة ​وزير الصحة​، يعقوب ليتزمان، وزوجته بفيروس كورونا المستجد. فيما وجهه أيضا طلب إلى رئيس ​مجلس الأمن​ القومي الإسرائيلي، مئير بن شبات لدخول الحجر الصحي بعدما كان على اتصال بالوزير المصاب مؤخرا.