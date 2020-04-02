أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، "استعداد بلاده لتنظيم الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية في سوريا بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخراً".
هذا وجرت محادثات في الـ 5 من آذار الماضي بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن تفاقم الوضع في محافظة إدلب السورية بعد اندلاع مواجهات عنيفة، وعقب الاجتماع، وتم اعتماد وثيقة مشتركة، حيث تم تأكيد الإلتزام بـ "صيغة أستانا" وتم الاعلان عن تطبيق نظام وقف إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كازاخستان يبلغ المجلس الأوروبي بالاستعداد لتنظيم جولة محادثات أخرى حول سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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