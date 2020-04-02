رئيس كازاخستان يبلغ المجلس الأوروبي بالاستعداد لتنظيم جولة محادثات أخرى حول سوريا

أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، خلال ​اتصال​ هاتفي مع رئيس ​المجلس الأوروبي​ ​شارل ميشيل​، "استعداد بلاده لتنظيم الجولة المقبلة من مفاوضات التسوية في ​سوريا​ بعد الاجتماعات التي عقدت مؤخراً".

هذا وجرت محادثات في الـ 5 من آذار الماضي بين الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ بشأن تفاقم الوضع في ​محافظة إدلب​ السورية بعد اندلاع مواجهات عنيفة، وعقب الاجتماع، وتم اعتماد وثيقة مشتركة، حيث تم تأكيد الإلتزام بـ "صيغة ​أستانا​" وتم الاعلان عن تطبيق نظام وقف ​إطلاق النار​.