وزراء خارجية الدول الأعضاء بالناتو: نرحب بمقدونيا الشمالية كأحدث عضو بالحلف

رحب وزراء خارجية الدول الأعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ بـ"​مقدونيا​ الشمالية كأحدث عضو في الحلف إيذانا بانتهاء عملية طال أمدها لضم ​الدولة​ تضمنت تغيير اسمها الرسمي". هذا ووقع أعضاء حلف شمال الأطلسي اتفاقا العام الماضي يسمح بأن تكون ​الجمهورية​ اليوغوسلافية السابقة العضو رقم 30 في الحلف العسكري الذي تقوده ​الولايات المتحدة​ بعدما أنهى اتفاق مع ​اليونان​ خلافا طويل الأمد بشأن اسمها، علما أن مقدونيا غيرت اسمها الرسمي إلى مقدونيا الشمالية.

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