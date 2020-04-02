اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "بلاده قادرة على الانتصار في المعركة ضد فيروس كورونا المستجد"، مشيرا أن "الوضع في تركيا جيد مقارنة مع العديد من البلدان الأخرى"، لافتاً الى ان "تركيا تخوض كفاحها ضد فيروس كورونا بحزم وبخطوات عقلانية متوازنة بواقعية ودون ذعر".
وشدد اردوغان على ضرورة "عدم ترك المواطنين الذين يعانون من صعوبات مالية، خاصة أولئك الذين تعطلت أعمالهم أو لديهم دخل غير كاف، والحكومة تعمل بغية الوقوف إلى جانب جميع المواطنين من خلال التدابير التي تتخذها في كل المجالات"، وأولويتنا القصوى تتمثل في ضمان تمكين مواطنينا من تلبية احتياجاتهم الأساسية دون الحاجة إلى القلق بشأن معيشتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: تركيا تستطيع التغلب على كورونا ونحن بوضع جيد مقارنة مع دول أخرى عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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