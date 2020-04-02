الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 160 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، ان "250 من عمال أحد مسالخ الدواجن الإسرائيلية سيوضعون في مراكز الحجر بمدينة رام الله لأخذ عينات منهم، على خلفية تفشي فيروس كورونا"، موضحاً "أنه في حال ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية على بعض هؤلاء العمال فسيتم تحويلهم إلى الحجر الصحي في المراكز المعتمدة والتابعة لوزارة الصحة، أما من تظهر نتيجة فحوصاته سلبية، فسيحول إلى الحجر المنزلي في منزله".
وأشار ملحم إلى أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 160 مصابا بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بعد ظهر اليوم لأربعة عمال من قريتي دير جرير وسنجل شمال شرق رام الله، ولزوجة أحد العمال من بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة، وجميعهم من العمال العاملين في مسلخ عطروت للدواجن بالقدس".
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