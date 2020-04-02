الحكومة الفلسطينية: ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 160 بعد تسجيل 5 إصابات جديدة

أعلن الناطق باسم ​الحكومة الفلسطينية​ إبراهيم ملحم، ان "250 من عمال أحد مسالخ الدواجن الإسرائيلية سيوضعون في مراكز الحجر بمدينة ​رام الله​ لأخذ عينات منهم، على خلفية تفشي ​فيروس كورونا​"، موضحاً "أنه في حال ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية على بعض هؤلاء ​العمال​ فسيتم تحويلهم إلى الحجر الصحي في المراكز المعتمدة والتابعة ل​وزارة الصحة​، أما من تظهر نتيجة فحوصاته سلبية، فسيحول إلى ​الحجر المنزلي​ في منزله".

وأشار ملحم إلى أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 160 مصابا بعد تسجيل 5 إصابات جديدة بعد ظهر اليوم لأربعة عمال من قريتي دير جرير وسنجل شمال شرق رام الله، ولزوجة أحد العمال من بلدة بدو شمال غرب ​القدس​ المحتلة، وجميعهم من العمال العاملين في مسلخ عطروت للدواجن بالقدس".