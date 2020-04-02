السلطات الاردنية: تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد اعتبارا من منتصف الليلة

أعلن السلطات في الأردن عن "تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد اعتبارا من منتصف ليلة الخميس 2 نيسان ولمدة 24 ساعة باستثناء الكوادر الطبية"، موضحة ان "هذا الحظر يأتي للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا".
هذا وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، عن "تسجيل 5 أضعاف إصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، علما أن الأردن سجل 278 حالة إصابة بالفيروس و5 حالات وفاة حتى الأول من نيسان".
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