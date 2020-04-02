وزير المياه الإثيوبي: لن تثنينا أي ضغوط خارجية عن الاستمرار في سد النهضة

أعلن وزير ​المياه​ والطاقة والري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، ان "أي ضغوط خارجية لن تثني ​أديس أبابا​ عن الاستمرار في ​سد النهضة​، والسد سيبدأ عمليات الملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل".

بدوره شدد الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبية أشبير بالشا ان "العمل بسد النهضة يتقدم بشكل جيد، ويمكن أن يبدأ في الاحتفاظ بالمياه في تموز المقبل، واذا لم يتم تنفيذ خطط الاحتفاظ بالمياه لأي سبب من الأسباب، فستخسر البلاد ما يصل إلى مليار يورو في العام الواحد".