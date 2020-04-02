حواط اطلع دياب على خطة وزارة الاتصالات لمستقبل شركتي الخليوي

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات زار المهندس ​طلال حواط​ في بيان ان الوزير حواط زار مساء اليوم رئيس ​مجلس الوزراء​ ​حسان دياب​ في ​السراي الحكومي​ .

وكان اللقاء مناسبة للتشاور بآخر التطورات المحلية. وأطلع الوزير حواط الرئيس دياب على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخليوي و​قطاع الاتصالات​.

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