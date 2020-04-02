حواط اطلع دياب على خطة وزارة الاتصالات لمستقبل شركتي الخليوي

اعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات زار المهندس طلال حواط في بيان ان الوزير حواط زار مساء اليوم رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في السراي الحكومي .
وكان اللقاء مناسبة للتشاور بآخر التطورات المحلية. وأطلع الوزير حواط الرئيس دياب على خطة الوزارة لمستقبل شركتي الخليوي وقطاع الاتصالات.
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