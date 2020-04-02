كلودين عون روكز: من المبكر الحديث عن الغاء أو تأجيل الامتحانات الرسمية

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة كلودين عون روكز في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه "من المبكر الحديث عن الغاء الامتحانات الرسمية أو حتى تأجيلها بانتظار ما ستؤول اليه الظروف".
وكان وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب قد لفت إلى أن تأجيل الإمتحانات الرسمية وارد جداً وأن موضوع إلغائها هذا العام يعود إلى الأيام والأسابيع المقبلة وهو موضوع رهن التطورات، فيما أكد الوزير السابق الياس بو صعب أنه بعث برسالة إلى المجذوب طالباً فيها إلغاء الإمتحانات الرسمية لهذا العام لأن الظروف الإستثنائية تتطلب قرارات استثنائية.
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