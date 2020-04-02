كلودين عون روكز: من المبكر الحديث عن الغاء أو تأجيل الامتحانات الرسمية

أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون ​المرأة​ كلودين عون روكز في مداخلة تلفزيونية، إلى أنه "من المبكر الحديث عن الغاء ​الامتحانات الرسمية​ أو حتى تأجيلها بانتظار ما ستؤول اليه الظروف".

وكان وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ قد لفت إلى أن تأجيل ​الإمتحانات الرسمية​ وارد جداً وأن موضوع إلغائها هذا العام يعود إلى الأيام والأسابيع المقبلة وهو موضوع رهن التطورات، فيما أكد الوزير السابق ​الياس بو صعب​ أنه بعث برسالة إلى المجذوب طالباً فيها إلغاء الإمتحانات الرسمية لهذا العام لأن الظروف الإستثنائية تتطلب قرارات استثنائية.