أشار الوزير السابق ​الياس بو صعب​ إلى أنه توجه برسالة للوزير ​طارق المجذوب​ طلب فيها "الغاء ​الامتحانات الرسمية​ لاننا بوضع استثنائي بحاجة لقرارات استثنائية، واحيي الوزير على اتخاذه القرار بايقاف الجامعات والمدارس لانه جنبّنا كارثة صحية". وأكد بو صعب أن ابنه "اصيب بفيروس كورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك واشكر الله على سلامته وادعو لسلامة الجميع هناك".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: توجهت برسالة للوزير المجذوب لالغاء الامتحانات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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