النشرة: تسجيل أول إصابة مؤكدة بكورونا في منطقة بقسطا والثانية في صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، عن أصابة الشاب الصيداوي (مالك.ج) ب​فيروس كورونا​ وهو من سكان منطقة الشرحبيل في ​بقسطا​، حيث حجر نفسه في منزله وتتم متابعة حالته الصحية حيث افيد ان صحته جيدة.

ومالك هو المصاب الاول في منطقة الشرحبيل والثاني في منطقة صيدا، ومن مجموعة الاشخاص الذين احتكوا المصاب الاول (زياد. ب) الذي اعلن قبل يومين انه اصيب بفيروس كورونا وهو في ​الحجر المنزلي​ في ​مدينة صيدا​.

وأعلن لاحقاً رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر "تسجيل أول اصابة بكورونا في منطقة الشرحبيل شمال شرقي صيدا لـ (م. ج)"، لافتاً إلى أن "المصاب شعر بعوارض خفيفة مشابهة لعوارض كورونا وأجرى على اثرها الفحوص اللازمة".