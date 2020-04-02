بلدية بشري: لعدم رمي الكمامات والقفازات على الطرق

أعلنت بلدية بشري أن "بعد تكاثر ظاهرة رمي الكمامات والقفازات على الطرق، تدعو البلدية المواطنين الى رفع حس المسؤولية والمواطنة وبخاصة في هذه الفترة الصعبة".

وأشارت البلدية في بيان، إلى أن "رمي القفازات والكمامات على الطرق، يعرض من يدوس على هذه ​النفايات​ اإمكان نقل فايروس ​كورونا​ الى بيته. لذلك نتمنى على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية والوعي والموطنة الذي تتطلبها المرحلة".