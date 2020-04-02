مخزومي: ‏من حق أي لبناني في الخارج يريد العودة لوطنه بسبب كورونا

أشار النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "‏من حق أي ​لبنان​ي في الخارج يريد العودة إلى وطنه بسبب انتشار وباء ​كورونا​ في دول العالم ان يحصل على التسهيلات اللازمة. نطالب الحكومة ان تتدخل وتضغط على شركة الطيران الوطنية لتخفيض اسعار التذاكر وإلا فسنكون أمام ازمة وطنية جديدة".

تجدر الإشارة إلى أن ​الحكومة اللبنانية​ إتخذت قراراً بإعادة من يرغب من اللبنانيين المغتربين إلى الوطن ولكن على نفقة المواطن الخاصة، وستبدأ الرحلات إلى لبنان نهار الأحد القادم.