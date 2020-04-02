مخزومي: ‏من حق أي لبناني في الخارج يريد العودة لوطنه بسبب كورونا

أشار النائب فؤاد مخزومي في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "من حق أي لبناني في الخارج يريد العودة إلى وطنه بسبب انتشار وباء كورونا في دول العالم ان يحصل على التسهيلات اللازمة. نطالب الحكومة ان تتدخل وتضغط على شركة الطيران الوطنية لتخفيض اسعار التذاكر وإلا فسنكون أمام ازمة وطنية جديدة".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة اللبنانية إتخذت قراراً بإعادة من يرغب من اللبنانيين المغتربين إلى الوطن ولكن على نفقة المواطن الخاصة، وستبدأ الرحلات إلى لبنان نهار الأحد القادم.
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