وزير الصحة: البدء بإجلاء المغتربين من الخارج ابتداءً من يوم الاحد المقبل

اعلن ​وزير الصحة​ حمد حسن عن "البدء بتسيير الرحلات ابتداء من يوم الاحد في 5 نيسان وهي المرحلة الاولى، وستشمل ​دول الخليج​ والدول الإفريقية الأقل وباءاً، شرط اجراء الفحوصات اللازمة قبل 72 ساعة من الصعود الى الطائرة، واذا تعذر ذلك يضطر المسافر للإقامة في فندق ببيروت من اجل اجراء الفحوصات"، موضحاً ان "كل هذه الاجراءات لضمان حماية اللبنانيين على متن الطائرة وحماية ​المجتمع اللبناني​ بكافة اطيافه من فيروس الكورونا"، مبيناً "حصول بعد التعديلات على آلية عودة المغتربين ، وستقوم الدولة بتقييم الواقع الوبائي لهذه الرحلات".

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