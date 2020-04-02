وكالة مواجهة الكوارث الاميركية تطلب 100 الف كيس موتى

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واشنطن: طلبت وكالة إدارة الطوارئ الأميركية من وزارة الدفاع 100 الف كيس موتى مع ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، بحسب البنتاغون.

وبحسب خبراء البيت الأبيض، يتوقع ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة جراء الفيروس الى ما بين 100 و240 الف، رغم جهود الاحتواء. وبلغت حصيلة الوفيات حتى الان اكثر من 5100 وفاة.

وقال البنتاغون ان جهاز لوجستيات الدفاع ينظر في طلب "الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ".

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وصرح المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل مايك اندروز ان الجهاز "يستجيب حالياً لجهود التخطيط الحكيمة للوكالة الفدرالية للحصول على 100 الف كيس موتى" لمواجهة الوضع.

ومع ارتفاع معدل الاصابات والوفيات، خاصة في مدينة نيويورك، حذر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء من ان البلاد ستشهد "اسبوعين مؤلمين للغاية".

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