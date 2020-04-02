المجمع الفقهي العراقي يعزي شيخ الأزهر في وفاة حمدي زقزوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:



قدم المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء، خالص التعازي وصادق المواساة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في وفاة الدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، وزير الأوقاف الأسبق، وذلك خلال برقية عزاء تم إرسالها اليوم الخميس.



وقال المجمع الفقهي العراقي خلال البرقية: "إن الفقيد يعد علمًا من علماء الأزهر الشريف والأمة الإسلامية وأحد منارات العلوم الإسلامية، ولاسيما في الفكر والفلسفة الإسلامية تصنيفًا وتدريسًا، وقد كرس حياته في خدمة العلم وطلابه، مؤكدًا المجمع خلال البرقية أن الدكتور "زقزوق" قد أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته القيمة وتصانيفه، التي تميزت بأصالتها وعمقها، وأشرف على إصدار عشرات الموسوعات العلمية، سائلًا الله أن يغفر له، ويتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وتوفي مساء أمس الأربعاء، الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق، عن عمر ناهز الـ87 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.