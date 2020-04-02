بالصور- عروسان يحتفلان بزفافهما عصرًا بسبب "كورونا" في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

حرص عروسان، من محافظة الشرقية، على إقامة حفل زفافهما عصر اليوم الخميس، وذلك قبل ساعات من بدء حظر التجوال ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

واقتصرت مراسم حفل الزفاف على التقاط العروسين صورًا تذكارية داخل أحد ستوديوهات التصوير؛ وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بغلق قاعات الأفراح ودور المناسبات للحد من انتشار الفيروس.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.