"سماح" في دعوى خلع: "بيسرق هدوم بنته ويبيعها للمدمنين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "سماح. ع"، عوى قضائية ضد زوجها "مؤمن. ط"، ٤٠ سنة، أمام محكمة الأسرة بزنانيري، تطالب فيها بالخلع نتيجة للضرر الواقع عليها، مبررة: " بيتعامل معايا بحنية وقت وجوده تحت تأثير المخدرات، حاولت تغييره لكن فشلت".

وأضافت الزوجة: "تزوجت من صاحب محل زجاج، من 4 سنوات عن طريق أحد الأقارب المقيمين بنفس المنطقة، وعندما تقابلنا رأيته ميسور الحال وصاحب شخصية قوية وبشوش، لكنى لم أكن أتصور أن زوجي يتظاهر أمامي بتلك الصفات حتى أوافق على الزواج، وبالفعل وافقت".

وتابعت ذات الـ33 سنة أنها لاحظت خلال الشهور الأولى من الزواج دخوله من المنزل على غرفة النوم دون الحديث معها، ولم يبرر تصرفاته غير والدته "ضربته قدامي" وكلما سألت عن حجزه بغرفة أمه وعدم نزوله لم تحصل على إجابة.

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وأشارت الزوجة إلى أنها "بكيت كثيرا لأهلى حتى اعلم ما يفعله زوجى، فجلس معه والدى ورد وقتها بأنه يعالج نفسه من الاكتئاب"، وتتذكر ربة المنزل أن تلك الفترة علمت خلالها بحملها، وانتظرت المكوث مع زوجها لعبور تلك الأزمة، واكتملت فرحتهما بمولد طفلتهما التي حصلت على اهتمامها الكامل بعدها.

وروت الزوجة لحظات دفعته لترك منزلها قاصدة محكمة الأسرة: "علمت بكل ما يفعله زوجى من شقيقه الأكبر، وقتها فكرت فى الابتعاد عنه لاستمراره فى أدمانه ولم أجعله يشعر بشيء إلا عندما فقدت طفلتى معظم ملابسها والحلق الذهب التى قدمته أمي هدية وقت سبوعها".

واختتمت الزوجة حديثها: "انتهت حياتي معه من وقتها، وعند مواجهته أنكر ورفع صوته وأغلق باب منزلنا فاضطر والدي وأخي لكسره"، ولجأت إلى محكمة الأسرة في "زنانيري" لرفع دعوى خلع للضرر منه حملت رقم ٣٠١٣ لسنة ٢٠١٩، ومازالت الدعوى منظورة لم يتم الفصل فيها.