رئيس النمسا يدعو لمزيد من الالتزام للتغلب على أزمة كورونا

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فإن دير بيلين، أن جميع دول العالم تواجه تحديا كبيرا في الوقت الراهن بسبب جائحة فيروس "كورونا"؛ مما يتطلب منا أن نكون أكثر وعيا والتزاما للتغلب على الأزمة.
ضحايا فيروس "كورونا" الذين فقدوا أحد أحبائهم ونتعاطف معهم في هذه المحنة.. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأعرب رئيس النمسا - في خطابه اليوم الخميس - عن تعازيه لأسر
وقال دير بيلين: "لقد مرت ثلاثة أسابيع تقريبًا منذ دخول قيود الخروج على مستوى النمسا حيز التنفيذ.. أنهوقت طويل وكلنا نتمنى أن يكون قد انتهى بالفعل، ولكن يتعين علينا جميعًا الصمود لفترة أطول".
ووجه الرئيس النمساوي كل الشكر والتقدير والتضامن، للطواقم الطبية والأشخاص في نظام الرعاية الصحية والذين يعملون بتفاني.. مضيفا: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق التغلب على هذه الأزمة، ولكن الحكومة تعمل على تفادي كل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية جراء هذا الوباء".
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