التربية الجزائرية : خطة طوارئ لمواجهة تعليق الدراسة بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية الوطنية الجزائرية، اليوم الخميس، عن خطة طوارئ تتضمن عددا من التدابير لمواجهة انقطاع التعليم عن التلاميذ في المراحل التعليمية، الثلاث خلال فترة تعليق الدراسة الحالية بسبب فيروس كورونا.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إنه تبعا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون، بتمديد تعليق الدراسة في كل المراحل التعليمية كإجراء احترازي ووقائي للحد من تفشي فيروس كورونا تعلن وزارة التربية تمديد تعليقالدراسة على كافة مؤسسات التربية والتعليم للمراحل التعليمية الثلاث حتى الأحد 19 أبريل 2020".
وأضاف البيان، أن الوزارة أعدت خطة طوارئ تتضمن تدابير لمجابهة انقطاع التعليم عن التلاميذ خلال فترة الحجر المنزلي، تشمل إعداد برنامج تعليمي بالتنسيق مع وزارة الاتصال تحت شعار "مفاتيح النجاح" يبث دروسا نموذجية عبر قنوات التلفزيون الحكومة، لتلاميذالسنة الخامسة ابتدائي، والسنة الرابعة متوسط، والسنة الثالثة ثانوي، وفق برنامج زمني للبث التلفزيوني سينشر في بيان لاحقا".
وأشار البيان إلى أنه سيتم تفعيل وتوسيع جهاز الدعم المدرسي عبر الإنترنت بدءا من يوم الأحد المقبل من خلال الأرضيات الرقمية للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، لتلاميذ السنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي وفق برنامج زمني سيعلن لاحقا.
وأوضح: أنه سيتم بث حصص تعليمية لتلاميذ جميع مستويات المراحل التعليمية الثلاث عن طريق قنوات تعليمية عبر الإنترنت وفق برنامج زمني للبث عن طريق اليوتيوب.
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