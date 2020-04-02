أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 299 إصابة.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن حالات الإصابة الجديدة توزعت بحسب وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، على النحو التالي، 20حالة لمخالطين مصابين، وحالة كانت بالحجر الصحي للقادمين من الخارج، وتبين بعد خروجه بثلاثة أيام إصابته بالفيروس، مبينا شفاء 9 حالات مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 45 حالة.
من جهته، أرجع وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، ارتفاع عدد الإصابات إلى الإهمال وانعدام المسؤولية من قبل المواطنيين الأردنيين وعدم التقيد بالإجراءات والتعليمات الحكومية الخاصة في مكافحة الفيروس.
ودعا إلى الالتزام بالتعليمات من أجل حصر الوباء ومكافحته، مجددا التأكيد على أن الأيام القادمة حاسمة في تحديد مسار الوباء والقدرة على حصره والقضاء عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 299 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.