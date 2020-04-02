الإمارات تسجل 210 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 210 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد جرى التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقًا، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفرإلى الخارج.
الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة، مشيرة إلى أن الحالات الجديدة تعود لجنسيات مختلفة وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وذكرت "الصحة الإماراتية" - في بيان اليوم الخميس نقلته وكالة الأنباء الإماراتية - أنه تم رصد 210 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وبذلك يبلغ عدد
وأكدت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابي فيروس "كورونا" وتعافيها التام بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 96 حالة.
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