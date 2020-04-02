واشنطن تنفي شراء كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا

نفت واشنطن بشكل قاطع الخميس شراء كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا، ويأتي ذلك ردا على اتهامات وجهها لها عدة مسؤولين سياسيين فرنسيين.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لوكالة فرانس برس إن "حكومة الولايات المتحدة لم تشتر أي كمامة كان يفترض أن تسلمها الصين إلى

فرنسا".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "المعلومات التي تقول عكس هذا خاطئة تماما".

من جهتها، أكدت الخميس فاليري بيكريس رئيسة إقليم إيل دو فرونس خسارة شحنة كمامات صينية لصالح الأميركيين الذين "عرضوا سعرا

Advertisements

أعلى" للحصول عليها.

ولم توضح المسؤولة الجهة الفرنسية، سواء كانت خاصة أو عمومية، التي قامت بطلب الشراء.

وقبل بضعة أيام، دان رئيسا إقليمين فرنسيين آخرين ممارسات مشابهة قامت بها جهات أمريكية، دون أن يقدما تفاصيل أخرى عن هويتهم.

وقال جان روتنر رئيس منطقة غراند ايست "على مدرج المطار، يخرج الأمريكيون المال ويدفعون ثلاثة أو أربعة أضعاف (سعر) الطلبيات التي قمنا بها".

