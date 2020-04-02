لجنة خبراء يابانية تحذر من انهيار منظومة الصحة إذا واصل كورونا الانتشار

حذرت لجنة خبراء حكومية يابانية من انهيار المنظومة الصحية اليابانية، إذا استمرت الزيادة الحادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، والمُسجلة في الآونة الأخيرة في المناطق الحضرية.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) في نسختها باللغة الانجليزية اليوم، أن الخبراء شددوا في توصيتهم على ضرورة إحجام المواطنين عن الخروج، إلا للضرورة في المناطق التي يزداد فيها انتشار الفيروس.

وقال الخبراء: إنه على الرغم من أن الدولة لم تشهد زيادة هائلة في الإصابات حتى الآن، إلا أن منظومات الرعاية الصحية في طوكيو والأقاليم الأربعة كاناجاوا وأيتشي وأوساكا وهيوجو، تخضع لضغوط شديدة، مشيرين إلى ضرورة اتخاذ إجراءات احترازية جذرية في أسرع وقت ممكن.

وأعلن مصدر حكومي ياباني في وقت سابق، اليوم الخميس،

تسجيل 97 حالة إصابة جديدة على الأقل بفيروس كورونا المستجد بالعاصمة، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن في ضوء ما تعانيه العاصمة من الارتفاع الأخير في عدد الحالات.

وكان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أكد في وقت سابق أن الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان لم تصل بعد إلى مرحلة الإعلان عن حالة الطوارئ، ولكن يجب على الدولة أن تظل في حالة من اليقظة لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ.

