الملك سلمان يطمئن على صحة ولي عهد بريطانيا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالا هاتفيا اليوم، بولي عهد بريطانيا، أمير ويلز الأمير تشارلز، اطمأن خلاله على صحته بعد أن أنهى فترة الحجر الذاتي وتعافيه عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد مؤخرا.

وحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) تم خلال الاتصال، التأكيد على علاقة الصداقة بين المملكة وبريطانيا.

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وقد عبر الأمير تشارلز عن «شكره للملك على مشاعره واطمئنانه على صحته»، منوها بمساعدة

المملكة ونقل السياح والحجاج المتواجدين في المملكة إلى بريطانيا قبل حظر الطيران.

كما أشاد ولي عهد بريطانيا، بجهود المملكة في سبيل تخفيف الآثار السلبية على العالم نتيجة انتشار جائحة كورونا المستجد من خلال قمة مجموعة العشرين الاستثنائية التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين.