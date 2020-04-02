فرنسا تحصي 471 وفاة إضافية بكورونا خلال 24 ساعة

قالت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، إنها أحصت 471 وفاة جديدة في المستشفيات جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ويرتفع بذلك، عدد الوفيات في المستشفيات إلى 4503 حالات منذ بداية الوباء، تضاف إليها 884 حالة وفاة على الأقل في دور المسنين. ما يؤدي إلى زيادة العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 5387 وفاة.

وأوضح المدير العام للصحة جيروم سالومون، خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول وضعية كورونا في البلاد، أن عدد الوفيات في دور التقاعد "جزئي جداً".

وحصيلة وفيات اليوم الخميس أقل من تلك المسجلة أمس الأربعاء والتي بلغت 509 ومثلت أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ ظهور الوباء في فرنسا.

واستقبلت المستشفيات الفرنسية 26 ألف شخص بينهم 6399 في العناية المركزة، أي بزيادة 382 حالة خلال يوم، ويتراجع عدد الحالات اليومية منذ الاثنين.

وأشار سالومون إلى أن العدد المعروف للإصابات ارتفع إلى 59105 من 56989 كما ارتفع عدد من يحتاجون لأجهزة إنعاش إلى 6399 من 6017 أمس الأربعاء.