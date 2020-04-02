السعودية تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويرتفع بذلك العدد التراكمي للإصابات المؤكدة إلى 1885 حالة.

وأوضح الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن من بين الحالات حالتين مرتبطة بالسفر ومعزولة صحياً منذ قدومها إلى منافذ المملكة، وبقية الحالات الأخرى من المخالطين اجتماعياً وجميعها تحت المراقبة الصحية.

وأشار العبد العالي إلى أن إجمالي حالات التعافي الجديدة بلغ 64 حالة متعافيه ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 328 حالة.

بينما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، والمتوفون مواطنان سعوديان وثلاثة مقيمين ليبلغ عدد حالات الوفيات 21 حالة.

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