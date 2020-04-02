ارتفاع وفيات كورونا في الجزائر إلى 63

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، اليوم الخميس، 5 وفيات من مجموع 139 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 63 حالة وفاة، من إجمالي 986 إصابة مؤكدة، بحسب ما أعلنه جمال فورار، المتحدث باسم اللجنة العليا لمتابعة ورصد تطورات وباء كورونا في الجزائر.

وأعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأربعاء، تمديد التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا لأسبوعين ، تبدأ من الخميس حتى 19 من الشهر الجاري، مع توسيع الحجر الجزئي على السكان ليشمل 4 ولايات أخرى، هي بجاية وعين الدفلى ومستغانم وبرج بوعريريج.

وقررت الحكومة الجزائرية تمديد غلق الأماكن التي تستقبل الجمهور والمحلات التجارية، وكذا وقف وسائل نقل المسافرين. إلى جانب وقف كل المنافسات والأنشطة الرياضية.