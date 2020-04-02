ألمانيا ترفع عدد الأسرّة في المستشفيات إلى 40 ألفاً

رفعت المستشفيات الألمانية عدد أسرة وحدات العناية المركزة إلى 40 ألف سرير في إطار جهود التصدي لوباء (كوفيد-19)، بحسب ما أعلن رئيس اتحاد المستشفيات الألمانية الخميس.
وقال جيرالد غاس لصحيفة راينشين بوست اليومية أن ثلاثة من أربعة أسرة (30,000 سرير) مجهزة بأجهزة تنفس.
ودعت برلين المستشفيات إلى مضاعفة سعتها من أسرّة وحدات العناية المركزة من 28 ألف سرير إلى 56 ألفاً لمواجهة الارتفاع المحتمل لأعداد المرضى الذين قد يحتاجون إلى رعاية على مدار الساعة.
ويشغل مرضى (كوفيد-19) حالياً نحو ألفين من أسرة وحدات العناية المركزة.
كما استقبلت ألمانيا من دول أخرى من الاتحاد الأوروبي أكثر من مئة مصاب حالهم خطرة.
وسجلت ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في أوروبا، 73522 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و872 وفاة، بحسب معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض.
وأمرت السلطات بإغلاق معظم المتاجر، وأغلقت المدارس، وفرضت حظراً على التجمعات لأكثر من شخصين حتى 19 أبريل على الأقل.
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