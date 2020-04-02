الإصابات بفيروس كورونا تتخطّى 20 ألفاً في أميركا اللاتينية

سجّلت أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء، أي ضعف الحالات المسجّلة قبل خمسة أيام.

ووسط تفشي الوباء في المنطقة، قُتل مهاجر من غواتيمالا وأصيب أكثر من عشرين بجروح في أعمال شغب اندلعت على خلفية المخاوف من انتشار فيروس كورونا في مركز لاحتجاز مهاجرين من أميركا الوسطى في المكسيك، وفق ما أفاد مسؤولون.

والثلاثاء شهدت المنشأة الواقعة في ولاية تاباسكو في جنوب شرق المكسيك، تظاهرة احتجاجية لمهاجرين غالبيتهم من هندوراس تخلّلتها أعمال عنف سجّلت بعد إقدام عدد من المحتجزين في المنشأة على إحراق فرش أسرّتهم.

وسجلت 537 وفاة (بكوفيد-19) في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فيما بلغت حصيلة الإصابات 20081.

والأربعاء أعلنت الإكوادور العثور على جثث 150 شخصاً داخل منازل في مدينة غواياكويل الساحلية بعدما تسببت أزمة فيروس كورونا بشح في الموارد.

لكن السلطات الإكوادورية لم توضح عدد المتوفين جراء (كوفيد-19) من بينهم.

وأصبحت البرازيل البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة والتي سجّلت فيها أول إصابة بـ(كوفيد-19) في أميركا اللاتينية في 26 فبراير، أكثر دول القارة تأثراً بفيروس كورونا مع 5717 إصابة و201 وفاة.

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وبعدما وجّه الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو مراراً انتقادات لإجراءات "التباعد الجسدي" معتبراً أنها ستضر بالاقتصاد وبالوظائف وتؤدي إلى الفوضى، اضطر لتقديم اعتذار بعدما نشر مقطع فيديو على "فيسبوك" و"تويتر" الأربعاء لسوق قال إنها تعاني من نقص في الإمدادات بسبب فيروس كورونا، تبيّن أنه مجاف للحقيقة.

وفي نيكاراغوا التي لم تفرض إلى حد الآن تدابير وقائية، سجّلت خمس إصابات بالفيروس ووفاة واحدة.

وأقيلت وزيرة الصحة على خلفية انتقادات للحكومة تتّهمها بالاستخفاف بخطورة الجائحة.

وعلق أكثر من 300 بوليفي وعشرات البيروفيين في تشيلي الأربعاء بعدما أغلق البلدان حدودهما بسبب الفيروس.

وقال الممثل الخاص للاجئين والمهاجرين الفنزويليين إدواردو شتاين إن الجائحة فاقمت الظروف السيئة التي يعيشها ملايين اللاجئين والمهاجرين.

وفي المكسيك خفّضت السلطات الأربعاء توقّعاتها للنمو الاقتصادي للعام 2020 بسبب التداعيات السلبية للجائحة.