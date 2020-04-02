بعد أسبوع من عزله.. جونسون ما زال يعاني أعراضاً خفيفة لكورونا

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون ما زال يعاني أعراضاً خفيفة لعدوى فيروس كورونا.

وأضاف المتحدث أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء سيباشر مواعيد رسمية بعد انتهاء فترة العزل الذاتي، والتي من المفترض أن تستمر سبعة أيام.

وتنتهي فترة عزل جونسون غداً الجمعة، وقد واصل جونسون عمله خلال تلك الفترة من الحجر الصحي المنزلي عبر الهاتف والفيديو.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني إصابته بكورونا يوم 27 مارس الماضي.

ووعد جونسون، اليوم الخميس، بأن السلطات «ستزيد بـ«شكل واسع النطاق» فحوص الكشف عن فيروس كورونا بعدما سجلت البلاد عدد وفيات قياسياً تجاوز 500 وفاة لليوم الثاني على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، أمس الأربعاء، تسجيل 569 وفاة بالفيروس في بريطانيا خلال الساعات الـ24 الماضية في أكبر ارتفاع في يوم واحد.

وجاء ذلك بعد تسجيل 563 وفاة خلال الـ24 ساعة التي سبقت.

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