ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في سوريا إلى 16

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 16 شخصاً في سوريا بعد تسجيل إصابات جديدة، اليوم الخميس، وزيادة ساعات حظر التجول في سوريا.

وقالت وزارة الصحة السورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن «ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في سوريا سجلت اليوم، ليرتفع العدد إلى 16 إصابة منها حالتا وفاة».

وفي محافظة الحسكة قال مصدر طبي في مدينة الحسكة إنه ثبتت إصابة شخصين بفيروس كورونا بعد إجراء التحاليل وإرسالها إلى دمشق، وهما شخصان من خارج محافظة الحسكة، كما أصيب عنصر من القوات الحكومية السورية بالفيروس.

وبالإضافة إلى ذلك واصلت الحكومة السورية تشديد إجراءاتها لمنع التجمعات في المدن والأرياف «وقرر الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا فرض حظر تجول في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر».

ومددت الحكومة السورية الإجراءات التي فرضتها من إغلاق المدارس والجامعات وإغلاق المطاعم والمنشآت السياحية وغيرها من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا.