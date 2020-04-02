ارتفاع الوفيات جراء كورونا في بريطانيا إلى ما يقارب الـ600

ارتفعت الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا (كوفيدـ 19) في بريطانيا مجدداً حيث سجلت رقماً قياسياً يومياً جديداً بلغ 569 اليوم الخميس، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى نحو ثلاثة آلاف.

وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابات المؤكدة ارتفع إلى نحو 34 ألفاً من 163 ألف شخص تم فحصهم، ولكن الخبراء الحكوميين يقدرون أن مئات الآلاف من الأشخاص مصابون.