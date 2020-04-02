فرنسا تعلن عن إصابة 4 من جنودها غرب أفريقيا بفيروس كورونا

قال الجيش الفرنسي اليوم الخميس إن الفحوص أظهرت إصابة أربعة من جنوده في غرب أفريقيا بفيروس كورونا. كما قال الجيش إن ثلاثة من الجنود المصابين أعيدوا إلى فرنسا.

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