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السعودية تحظر التجول في مكة والمدينة حتى إشعار آخر

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أعلنت وزارة الداخلية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً اعتباراً من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس ""، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.

وأشار إلى استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتباراً من تاريخه وحتى إشعار آخر لافتاً إلى أنه لا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.

ولفت المصدر إلى أنه يُسمح، في أضيق نطاق، لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحاً وحتى الثالثة عصراً يومياً.

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وأشار إلى أنه يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع أن يكون الخروج للكبار وفي الحالات الضرورية فقط، حرصاً على عدم تعريض الأطفال لأسباب انتقال العدوى.

وأوضح المصدر أنه تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بالمدينتين عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى استخدام خدمات التوصيل السريعة عن طريق تطبيقات الأجهزة الذكية، لطلب الاحتياجات الغذائية والدوائية وغيرها من السلع والخدمات المستثناة وتوصيلها إلى المنازل.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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