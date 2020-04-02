إسبانيا تسجل 950 وفاة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الخميس، إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا تجاوز حاجز العشرة آلاف بعد وفاة 950 شخصاً خلال الليل.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب المرض بلغ 10003 بينما ارتفع عدد حالات الإصابة المسجلة إلى 110238 من 102136 أمس الأربعاء.