السعودية تفرض حظر كامل للتجوال بمكة المكرمة والمدينة المنورة لاحتواء تفشي "كورونا"

حظرت السلطات السعودية التجول في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، تزامنا مع تسجيل خمس وفيات و165 إصابة جديدة بفيروس كورونا بأنحاء البلاد، وذلك بعد يومين من دعوة السلطات دول العالم إلى التريث قبل التخطيط للحج.



ونقلت الوكالة الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميا، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.



ويُسمح لسكان المدينتين بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط مثل الرعاية الصحية والتموين، وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، مع قصر التنقل بالسيارات على شخص واحد فقط بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.



ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.



كما تقرر منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.



في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل خمس وفيات و165 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 21 وفاة و1885 إصابة، في حين تعافى 64 مصابا ليزيد عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 328.



ودعا وزير الحج السعودي محمد صالح بنتن دول العالم الثلاثاء إلى التريث قبل القيام بأي خطط للحج حتى تتضح الرؤية بشأن وباء كورونا، موضحا أن سلطات بلاده أعادت المبالغ لمن حصلوا على تأشيرة العمرة ولم يعتمروا.



وكانت السلطات السعودية قد علقت يوم 18 مارس/آذار الماضي الصلاة في ساحات الحرمين الشريفين للحد من انتشار كورونا، كما اتخذت في الرابع من الشهر المنصرم قرارا بتعليق أداء العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، بعد أسبوع من تعليقها للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.



المصدر: وكالات