جائحة كورونا.. الإصابات تتخطى المليون والوفيات 51 ألف وأكثر من نصف البشرية في العزل

يخضع أكثر من 3.9 مليارات شخص -أي ما يوازي نصف سكان البشرية- لحجر صحي بمنازلهم، بعد أن تخطت الإصابات حاجز المليون، والوفيات أكثر من 51 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد حول العالم 210 ألف شخص.



ووفق إحصاءات أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الإجراءات التي تتراوح بين العزل الإجباري أو الموصى بها، وحظر التجوال والحجر؛ طالت أكثر من تسعين دولة ومنطقة، وبلغت النسبة 50% بعد إقرار تايلند حظر تجول يسري بدءا من الجمعة.



وحسب آخر الأرقام، أعلن عنها موقع «world meters» وصل إجمالي عدد الوفـيات في الولايات المتحدة إلى 5624، في حين بلغ إجمالي الإصابات 235 ألفا و747، وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1638.



وفي إيطاليا، تم تسجيل 760 حالة وفاة جديدة لتقترب عدد الوفيات من 14 ألف، بالإضافة إلى تسجيل 4686 حالة إصابة جديدة لتبلغ الإصابات 115 ألفاً و242، وفي إسبانيا، تم تسجيل 706 وفاة جديدة، ليتجاوز عدد الوفيات عشرة آلاف، بالإضافة إلى تسجيل 6303 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 110 آلاف و238.



وفي روسيا، مدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس فترة تعطيل العمل المعلنة بأنحاء البلاد حتى 30 أبريل/نيسان الجاري، وذلك في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا.



وفي البرتغال، أقر البرلمان تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 15 يوما إضافية لوقف انتشار فيروس كورونا مع تخطي عدد الوفيات من المرض المئتين.



أما كوريا الشمالية، فأكد أحد المسؤولين في القطاع الصحي في بيونغ يانغ أن البلاد لم تسجل بعد أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.



وسجلت إيران 124 وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3160، بالإضافة إلى تسجيل 2875 إصابة جديدة، ليبلغ الإجمالي 50 ألفا و468.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني أصيب بفيروس كورونا، في حين توفي المدير العام لمنظمة الطرق والمواصلات في العاصمة الإيرانية طهران رضا نكهبان جراء إصابته بالفيروس.