“الأولتراس” المغربية تخرج ببيان موحد حول وباء كورونا

وليد لباب ـ صحافي متدرب

نشرت معظم مجموعات الأولتراس المغربية يوم أمس الأربعاء بلاغا موحدا تفاعلا مع جائحة كورونا، حيث أكدت من خلاله أنها ستقوم بخطوات موحدة في الأيام القليلة المقبلة، انسجاما مع توجه المملكة لمحاربة وباء كورونا.

وأكد ذات البيان على أنه يتوجب على المغاربة احترام تذابير الحجر الصحي حفاظا على سلامة الأشخاص ومحيطهم، لكون المرحلة عبارة عن منعرج على حد تعبيرهم، وتقتضي الالتزام التام والوعي الجماعي.

هذا وقد تم توجيه الدعوة للمجموعات التي لم تلتحق بعد للالتحاق بالركب وإنجاز الخطوات المشتركة بشكل جماعي في الأيام القليلة المقبلة.