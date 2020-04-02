بعد شهر من دخول “كورونا” المغرب..أول مستشفى عسكري ميداني صار جاهزًا في بنسليمان-صورة

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، ‏الانتهاء من إقامة أول مستشفى عسكري ميداني متكامل في مدينة بنسليمان، خاص بالعناية بالمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال العثماني في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، قبل قليل، إن المستشفى العسكري الميداني يضم 160 سريراً، في إطار جهود القوات المسلحة الملكية لمكافحة فيروس ‎كورونا.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من إقامة مستشفيات ميدانية أخرى بمناطق متفرقة من ‎المغرب.

وكان الملك محمد السادس أصدر، في 17 مارس الماضي، تعليماته للمفتش العام للقوات المسلحة، قصد وضع المراكز الطبية المجهزة، التي سبق له أن أمر بإحداثها لهذا الغرض، بمختلف جهات المملكة، رهن إشارة المنظومة الصحية بكل مكوناتها، إن اقتضى الحال وعند الحاجة.

يذكر أن عدد الإصابات في المغرب بلغ 691 حالة إصابة مؤكدة إلى حين مساء الخميس، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، و7 حالات وفاة، 4 حالات شفاء جديدة في الـ 24 ساعة الأخيرة.