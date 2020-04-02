الملك يعزي في وفاة أول فنان مغربي بسبب كورونا

بعث الملك محمد السادس، ببرقية تعزية ومواساة، إلى أفراد أسرة الفنان الراحل مارسيل بوطبول، الذي توفي أمس الأربعاء، جراء إصابته بفيروس كورونا، معربا فيها الملك عن بالغ تأثره برحيل الفنان الذي وصفه بالرائد والموهوب.

وعبر الملك محمد السادس، في برقيته لكافة أهل وذوي مارسيل بوطبول ولسائر أفراد الطائفة اليهودية المغربية، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن “أحر تعازيه وأصدق مواساته في رحيل فنان رائد موهوب أثرى الخزانة الفنية الوطنية بإبداعاته الغنائية المتميزة المستلهمة من التراث اليهودي المغربي الأصيل”.

وجاء في برقية الملك: “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، مستحضرين بكل تقدير، ما كان يتحلى به الراحل من غيرة وطنية صادقة، وتعلق متين بالعرش العلوي المجيد، لنسأل الله تعالى أن يجزيه الجزاء الحسن على ما أسدى لوطنه من جليل الخدمات وأن يلهمكم جميل الصبر والسلوان”.

وتوفي الفنان المغربي اليهودي مارسيل بوطبول، أمس الأربعاء، بفرنسا، عن عمر يناهز 75 سنة،، ونشأ في عائلة فنية، أسست أولكسترا تحمل اسمها، كما خاض تجارب في التمثيل.