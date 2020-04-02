أمن حضرموت يواصل تنفيذ حظر التجول وسط تجاوب مجتمعي كبير

الخميس 2 أبريل 2020

تواصل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت انتشارها في شوارع مدينة المكلا وباقي مديريات ساحل حضرموت، وذلك تنفيذاً لقرار حظر تجوال المواطنين بالمحافظة.



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وقد نجحت قوات الأمن والشرطة في فرض حظر التجوال بمختلف مدن ومديريات ساحل حضرموت، وسط تجاوب وتفهم كبير من قبل المواطنين الذين التزموا بيوتهم .

ويأتي حظر التجوال تنفيذاً لقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خوفاً على المواطنين من تفشي وباء فيروس كورونا.