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شكرا لقرائتكم خبر عن أمن حضرموت يواصل تنفيذ حظر التجول وسط تجاوب مجتمعي كبير والان مع التفاصيل
الخميس 2 أبريل 2020
تواصل الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت انتشارها في شوارع مدينة المكلا وباقي مديريات ساحل حضرموت، وذلك تنفيذاً لقرار حظر تجوال المواطنين بالمحافظة.
وقد نجحت قوات الأمن والشرطة في فرض حظر التجوال بمختلف مدن ومديريات ساحل حضرموت، وسط تجاوب وتفهم كبير من قبل المواطنين الذين التزموا بيوتهم .
ويأتي حظر التجوال تنفيذاً لقرار محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، خوفاً على المواطنين من تفشي وباء فيروس كورونا.
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